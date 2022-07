Gazzetta - Vertice lampo Spalletti-ADL ieri sera a Dimaro: Dybala e non solo, ecco cosa ha chiesto il tecnico al patron

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un vertice che ci sarebbe stato ieri a Dimaro tra Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli ed Andrea Chiavelli. L'allenatore è stato molto chiaro: vuole rinforzi.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Luciano Spalletti ancora deve metabolizzare la partenza del Comandante Kalidou Koulibaly, ma che ieri in tarda serata nel vertice societario dopo cena all’hotel Rosatti di Dimaro questi e altri concetti (vuole anche Dybala, oltre a un altro portiere forte) ha ribadito al presidente De Laurentiis, all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Dopo le dolorose e numerose partenze, ora il tecnico chiede garanzie per acquisti che consentano al Napoli di lottare con le prime in campionato e figurare bene in Champions".