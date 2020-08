Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Veretout e la Roma: "Qualche dubbio in più c’è sui centrocampisti: Diawara piace all’Arsenal, che lo vorrebbe al posto di Torreira, e qualche discorso c’è stato con il Leeds, ma la Roma lo valuta trenta milioni, mentre Veretout continua ad essere corteggiato dal Napoli e poco c’entra la gita in Campania di due giorni fa. A Trigoria l’avrebbero evitata proprio per non dare adito a voci di mercato"