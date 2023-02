Gazzetta - Una notte a+16 dopo un'estate sull'A16: la rivincita di ADL che lascia la scena a Spalletti e squadra

Calcio Napoli - "Una notte a +16, dopo un’estate sull’A16" scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che chiama in causa i sostenitori della famosa autostrada che porta da Napoli a Bari i quali questa estate, tra striscioni e slogan, avevano invitato il presidente Aurelio De Laurentiis ad andare via per sposare in pieno il progetto della squadra pugliese dove al timone c'è suo figlio Luigi. Oggi a Napoli tutti festeggiano e salgono sul carro per una squadra che sta distruggendo il campionato.

Aurelio De Laurentiis

Napoli Cremonese 3-0

La Gazzetta dello Sport spiega come il Napoli d'oggi sia una rivincita totale di De Laurentiis nei confronti dei suoi contestatori che non credevano nel suo progetto dopo le cessioni eccellenti di questa estate che avevano scatenato una feroce contestazione: