Gazzetta - Una frase di Garcia può rivelarsi un boomerang: alla lunga si rischia di mandare fuori giri il giocattolo Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone l'attenzione sui cambiamenti che Rudi Garcia sta apportando alla squadra campione d'Italia reduce dall'addio di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano, l'allenatore francese fa bene a rendere lo spartito meno prevedibile ma al contempo spiega come stravolgere tutto sarebbe un grande rischio.

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Il nuovo allenatore chiede più verticalizzazioni, mette in preventivo un possesso palla meno insistito, ora prova a convertire anche Lobotka in una nuova versione. Lo slovacco è stato uno degli elementi cardine dell’organizzazione messa su da Spalletti. Giusto fare i tentativi, ma attenzione a non esagerare: si rischia alla lunga di snaturare e mandare fuori giri il giocattolo Napoli.

Sì, c’è bisogno di altre soluzioni per resistere ad alto livello, però servono altrettanti punti fermi, come appunto Lobotka. A chi glielo ha accennato, Garcia ha replicato «Io non conosco il passato». La risposta è coraggiosa, ma in una squadra che ha lo scudetto sul petto potrebbe rivelarsi un boomerang. Il passato c’è, basta farne lezione".