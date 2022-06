Gazzetta - Un addio di Koulibaly infiammerebbe la piazza: ADL valuta anche questo aspetto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive come De Laurentiis stia riflettendo bene sul da farsi per quanto riguarda Koulibaly. Un addio del difensore infiammerebbe la piazza in questo momento.

Koulibaly

Addio Koulibaly: De Laurentiis riflette

Ecco cosa scrive Gazzetta: