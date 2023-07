Gazzetta - Ultimatum De Laurentiis a Zielinski e Lozano: senza rinnovo andranno in tribuna

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport c'è stato un vero e proprio ultimatum da parte del presidente Aurelio De Laurentiis ai calciatori Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Entrambi hanno un altro anno di contratto ed al momento non ci sono segnali di un possibile prolungamento dell'accordo.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Lozano e Zielinski:

"Al tempo stesso il presidente Aurelio De Laurentiis - non certo un dirigente che si fa prendere dal romanticismo - ha posto un vero e proprio ultimatum ai suoi giocatori. O prolungano il contratto, accettando uno stipendio inferiore, in linea con la policy del club, oppure partono subito consentendo al club di non perdere a parametro zero i rispettivi cartellini, anche se nel frattempo sono stati ammortizzati a bilancio. Altrimenti c’è il rischio tribuna".