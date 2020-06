Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Cambia la sede del ritiro estivo del Napoli. Gattuso e i suoi svolgeranno la preparazione a Castel di Sangro, in provincia de l’Aquila, in Abruzzo. Ieri mattina, Aurelio De Laurentiis ha fatto un sopralluogo allo stadio Teofilo Patini, che a metà degli anni 90 ha ospitato pure la serie B, dove la squadra svolgerà gli allenamenti. Per quest’anno, dunque, niente Dimaro, ma si tratta soltanto di un arrivederci".