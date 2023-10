Gazzetta - Tudor attende di capire cosa accade alla Juve ma non direbbe no alla chiamata del Napoli

Calcio Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport tra i possibili nomi per la panchina del Napoli ci sarebbe quello di Igor Tudor:

"Ed ecco dunque che l’esperienza in campo e da tecnico di Igor Tudor, croato 45 anni, potrebbe fare al caso. Qualcuno sostiene che i due siano già in contatto ma al momento non ci sono certezze. Il fatto che l’allenatore, ex Verona e Udinese, prediliga la difesa a tre non pare più essere un problema. Perché lo stesso presidente ha capito che più di restare legati alle formulette 4-3-3 o affini, conta l’atteggiamento in campo e la capacità di imporsi all’avversario. Tudor è molto ambizioso e pare aspetti di capire cosa succede in casa Juve. Ma i treni passano una volta solo e se il Napoli gli offrirà la panchina dei campioni d’Italia difficilmente rinuncerà alla scommessa".