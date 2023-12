Gazzetta - Tre club di A sulle tracce di Gaetano

Napoli Calcio - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport ci sarebbero tre squadre di serie A sulle tracce di Gianluca Gaetano:

"Gaetano invece ha su di sé gli occhi di Lecce, Empoli e Frosinone, alla ricerca di un po’ di fiducia che a Napoli non ha mai avuto, nonostante abbia sempre mantenuto un atteggiamento professionale e utile alla causa, nel suo piccolo. Diverso è il discorso di Demme, che da tempo ambisce al ritorno in Germania, che puntualmente non si verifica mai per una questione di ingaggio".