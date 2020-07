Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mister Gattuso in questo finale di stagione darà spazio a tutti i componenti della rosa. L'allenatore non farà sconti, non vuole che la squadra sia appagata. Sono tre i nomi in particolare sotto esame dal tecnico: Milik, Allan e Lozano.