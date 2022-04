Gazzetta - Torti arbitrali hanno danneggiato il Milan: tra questi il gol di Kessié annullato col Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone all'attenzione i tanti torti arbitrali subiti dal Milan nel corso di questa stagione. Tra quelli più contestati c'è anche uno nel match con il Napoli.

"Di certo, senza addentrarsi negli episodi soggettivi, ce ne sono alcuni che hanno oggettivamente danneggiato il Diavolo. In campionato ce ne sono tre. Uno: il gol di Kessie contro il Napoli, annullato per un fuorigioco di Giroud “sdraiato” sotto Juan Jesus e considerato in offside attivo (il Napoli vince 1-0)"