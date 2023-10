Gazzetta - Tonali pronto ad autodenunciarsi alla Procura: la situazione

Serie A - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il calciatore Sandro Tonali è pronto ad autodenunciarsi alla Procura:

"Chiné ha aperto da giorni il fascicolo su Tonali (così come quello su Zaniolo), sta aspettando di ricevere le carte da Torino e soprattutto l’esito dell’analisi di smartphone e tablet. Il percorso potrebbe però avere un’accelerazione se il giocatore si autodenuncerà. A quel punto, così come avvenuto per Fagioli, il procuratore cercherà di avere le giuste risposte per chiarire la posizione del centrocampista del Newcastle.

La confessione di Tonali da sola non basterà per avere un’idea di quella che potrà essere la sanzione. È necessario infatti che la sua versione combaci in toto con il materiale raccolto dalla Procura di Torino"