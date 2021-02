Gazzetta - Tifosi allo stadio, arriva l'apertura del CTS: ecco il piano studiato

Ultime notizie calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport potrebbe esserci presto una svolta sul ritorno parziale dei tifosi allo stadio: "Da una parte il Comitato Tecnico-Scientifico, dall’altra il mondo del calcio e del basket con i presidenti di federazione, Gabriele Gravina e Gianni Petrucci, e leghe di Serie A, Paolo Dal Pino e Umberto Gandini. Ordine del giorno: tempi e modalità di una possibile e ovviamente parziale riapertura al pubblico di stadi e palazzetti. L’incontro si è articolato in due fasi ben distinte. Un capitolo a parte è stato destinato agli Europei di calcio. D’altronde negli ultimi giorni Gravina è stato categorico respingendo al mittente l’idea di piani B o C, vedi cancellazione della formula itinerante e ripiegamento su un solo Paese (fra le soluzioni di questo genere si era parlato di Russia e Germania). Dunque, anche l’Italia farà da padrona di casa. E l’obiettivo è farlo con una buona percentuale di pubblico allo stadio Olimpico di Roma, che ospiterà quattro partite (le tre sfide della Nazionale di Roberto Mancini nel girone eliminatorio contro la Turchia l’11 giugno, la Svizzera il 16 e il Galles il 20, oltre a un quarto di finale in programma il 3 luglio) della rassegna europea. La Uefa ha fissato un’asticella massima da non scavalcare per quanto riguarda la presenza degli spettatori: il 50 per cento della capienza dei vari stadi scelti per ospitare le gare. Ma l’obiettivo italiano è molto più prudente: nella riunione di mercoledì è stato esplicitato anche con il Cts, si punta infatti a una quota del 30 per cento"