Calciomercato Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport il Napoli ha due obiettivi per rinforzare la difesa:

"Nel quartier generale di Riad il Napoli è super attivo, anche perché il tempo stringe e Mazzarri aspetta ancora il difensore centrale. Due i nomi ora più caldi : in pole ci sarebbe Theate del Rennes, ex Bologna, altro belga come Ngonge e Mangala, poi Perez dell’Udinese. Occhio, però, al sogno Chalobah del Chelsea, che ha voglia di giocare dopo mesi difficili".