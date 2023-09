Calcio Napoli - Non arrivano notizie positive per quanto riguarda Matteo Politano. Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Matteo Politano in Nazionale si è procurato una elongazione del soleo destro, questo i risultati degli esami svolti ieri a Napoli. L’esterno d’attacco salterà le trasferte con il Genoa e a Braga per la prima di Champions. Difficile pure recuperi per il 24 a Bologna".