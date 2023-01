Tegola Brozovic per Inzaghi: salta il Napoli

Calcio Napoli - Brutte notizie per Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter perde infatti Marcelo brozovic per la sfida con il Napoli. Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Non solo non andrà in panchina domani contro il Napoli, ma non vedrà il campo per qualche giorno nemmeno in allenamento: Marcelo Brozovic si è fermato ieri, ancora, stavolta a causa di una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Il croato salterà sicuramente la sfida scudetto e quella col Monza in campionato (in Coppa Italia è comunque squalificato): l’obiettivo dello stafff medico nerazzurro è recuperarlo per la Supercoppa con il Milan, il 18 gennaio"