Gazzetta svela: Zielinski fa parte del consiglio dei saggi che aiuta Garcia nelle dinamiche spogliatoio

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena su Zielinski:

"Ad ogni modo, l’accento non va posto sull’infallibilità dei rigori ma sul fatto che questo contribuisca ad inquadrarlo ancor di più come uno dei leader della squadra. Rientra, non a caso, in quel “consiglio dei saggi” che aiuta Garcia a gestire le dinamiche dello spogliatoio, specialmente in periodi delicati come quest’ultimo. Eppure, considerando l’importanza ricoperta, il Napoli rischia concretamente di perderlo tra meno di quattro mesi".