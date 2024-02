Gazzetta svela: Osimhen ha troppo rispetto per il Napoli ed i napoletani, ecco cosa farà

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Victor Osimhen. L'attaccante è atteso entro domani da Mazzarri a Castel Volturno:

"Il rinnovo arrivato prima di Natale ha reso Victor il giocatore più pagato della storia del Napoli, ma gli ha anche messo addosso una targhetta con il prezzo e una clausola rescissoria che è l’anticamera di un addio. Ma Victor è troppo orgoglioso per permettere a qualcuno di pensare che possa tirare indietro la gamba. E ha troppo rispetto per Napoli e i napoletani: la sua missione sarà dare il massimo fino alla fine, per aiutare la squadra a centrare l’ultimo obiettivo rimasto".