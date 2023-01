Gazzetta sulla Juve: non è da sottovalutare il gol nel recupero di Cremona. Gli scudetti si vincono anche così

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla Juventus ed il sogno scudetto per i bianconeri:

"Meglio non sottovalutare il successo nel recupero, fortunato e “provinciale” con la Cremonese che non ha ancora vinto in campionato: gli scudetti si prendono anche così. Juve da scudetto? A metà ottobre — dopo il ko con il Milan e l’umiliazione di Haifa che aveva fatto traballare la panchina — poteva sembrare un’eresia. Da allora tanto è cambiato. Sette successi di fila, sette partite senza subire gol, un nuovo atteggiamento tattico e mentale oltre il semplice ricorso al 3-5-2. La Juve non subisce più, non aspetta, verticalizza, fa circolare la palla veloce, crea occasioni, difende meglio. Non è bella, ma almeno intriga. Sembrava demotivata, ha ritrovato voglia di lottare. Si capisce dai gol: dei 13 segnati nella striscia vincente, 12 sono arrivati nel secondo tempo (7 negli ultimi 20’)".