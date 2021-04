Gazzetta sulla corsa Champions: Gattuso ha il calendario più agevole delle altre, può fare il pieno di punti

NAPOLI CALCIO - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla corsa Champions: "Ha due punti in meno in classifica, ma dando uno sguardo al calendario Rino Gattuso probabilmente non si sentirà in svantaggio rispetto alle rivali per un posto in Champions. La trasferta di domani a Torino è l’impegno più difficile per gli azzurri da qui alla fine del campionato. Poi il Napoli avrà tre gare casalinghe abbastanza agevoli (Cagliari, Udinese, Verona) e giocherà a La Spezia e a Firenze. Visto anche lo stato di forma viene da ipotizzare una mietitura di punti da parte di Gattuso"