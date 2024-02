Gazzetta sulla Champions: il Napoli ha solo un dettaglio positivo in vista del match col Barcellona

Ultime notizie Napoli - Ritorna la Champions League, come andranno le italiane? Il Napoli affronterà il Barcellona, ne parla la Gazzetta dello Sport.

L’Inter non è più un’outsider. Superiori sembrano soltanto Manchester City e Real Madrid. Il Bayern è discontinuo, il Psg inaffidabile, il Barcellona pare nel caos in vista del Napoli:

"Napoli e Lazio sfavorite contro Barcellona e Bayern. Ma i dettagli non possono essere sottovalutati. City, Psg, Real Madrid, Borussia, Arsenal, Bayern, più Inter che Atletico, più Barcellona del Napoli. La lista per gli ottavi è prevedibile. Inter più forte sull’Atletico, Napoli sotto il Barça, Lazio da missione impossibile col Bayern.

La Lazio può puntare sull’aspetto psicologico, non avendo niente da perdere. Meno rassicurante la situazione del Napoli: quello di Spalletti non esiste più, da Garcia a Mazzari non è cambiato molto se non il sistema tattico, e l’unica cosa positiva è stata trovare un Barcellona in uno dei momenti più delicati della sua storia. Xavi ha dato le dimissioni a tempo e il Camp Nou è un cantiere. Ma servono svolta e scelte definitive"