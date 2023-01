Gazzetta sull'Inter: la vittoria con l'Atalanta un caso, quella sul Napoli no. Ora il calendario tifa per Inzaghi

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sul piano rimonta dell'Inter che potrebbe rientrare grazie anche ad un calendario sulla carta molto agevole:

"Il successo sull’Atalanta poteva essere un caso. Ma quello sul Napoli no. Ben più netto dell’1-0 sul tabellino, oltretutto in una sfida da dentro o fuori per i nerazzurri, è la conferma del ritorno al vertice. L’Inter ha recuperato solidità mentale, forza di gruppo e sincronismi difensivi, e gioca alla pari gli scontri diretti: tutto quello che l’aveva resa la più forte fino alla svolta in negativo dello scorso campionato. Se ora mette di nuovo paura per l’impatto fisico e arrembante del suo gioco, se il “muro” nerazzurro si ricompatta, le gerarchie del campionato possono cambiare. Ma serve continuità. Anche il calendario sorride all’Inter. Nessuna delle quattro in testa ha una striscia in teoria così abbordabile: Monza in trasferta, Verona ed Empoli a casa, quindi la Cremonese fuori a inizio girone di ritorno, prima del derby"