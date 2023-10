Gazzetta sul rinnovo di Zielinski: si va a rilento. E' come se nessuno avvertisse l'esigenza di raggiungere un'intesa

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle trattative per il rinnovo di Zielinski:

"Il contratto scadrà a giugno e una volta conclusa la sessione di calciomercato invernale, infatti, se non sarà ancora intervenuto un rinnovo con gli azzurri, il polacco sarà libero di firmare con un’altra società per la prossima stagione.

Per il momento, dopo i confronti estivi in cui è emersa la volontà di proseguire insieme e di non procedere ad un trasferimento in Arabia Saudita, i discorsi procedono molto lentamente. Come se nessuno avvertisse l’esigenza di raggiungere presto un’intesa, così da formalizzarla".