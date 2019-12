Gazzetta sul Napoli: senza Champions in fumo 80 milioni, l'obiettivo più concreto oggi è l'Europa League

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sugli obiettivi del Napoli: "D’altra parte, il Napoli non può concedersi più pause se vuole coltivare l’ambizione europea. Il quarto posto, ormai, sembra un miraggio, al massimo potrebbe lottare per l’Europa League che ridimensionerebbe di parecchio, comunque, il progetto di De Laurentiis. Il Napoli è un club che si autofinanzia e non giocare la Champions League peserebbe per 70-80 milioni sul prossimo bilancio. Dunque, dopo l’ultima partita dell’anno, domenica sera, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, Gattuso programmerà il lavoro fino alla gara con l’Inter, che si giocherà il giorno dell’Epifania, al San Paolo. Il calendario non sarà certo di aiuto al Napoli, perché dopo i nerazzurri, ci sarà la trasferta dell’Olimpico per affrontare la Lazio e poi due turni a Fuorigrotta, contro Fiorentina e Juventus. Al termine di queste 4 gare si potrà avere un quadro più chiaro delle possibilità di recupero di questa squadra"