Gazzetta sul Napoli: il fantasma di Spalletti è difficile da mandare via, illudersi che torni è soltanto soffrire di più

Ultime notizie Napoli - Il Napoli si ferma ancora al Maradona, dove non vince da settembre. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

L’impressione del Napoli allenato da Rudi Garcia è negativa:

"Squadra generosa, imprecisa, confusa, che domina il controllo palla, oltre il settanta per cento, ma non sa cosa farsene, e nel finale rischia addirittura di andare sotto. Il ko sarebbe stato ingiusto, ma l’Union non avrebbe rubato niente.

La stagione di Rudi Garcia continua con su e giù preoccupanti. Il fantasma di Luciano Spalletti è difficile da mandare via. Era un altro Napoli e, a questo punto, illudersi che torni è soltanto soffrire di più"