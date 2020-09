Gazzetta sul Napoli: Gattuso ha lavorato subito sulla tattica avendo riscontrato nei suoi una buona condizione fisica

Ultime notizie Napoli - Una stagione di Serie A mai vista. Una preparazione mai vista. Domanda: come s’imposta una stagione dopo vacanze lunghe come un week-end, un lavoro estivo compresso in metà dei giorni e in media un paio di amichevoli a testa? Nessuno ha la risposta definitiva, non ci sono precedenti. La Gazzetta dello Sport dedica un breve stralcio di analisi al Napoli:

“Gattuso ha lavorato subito sulla tattica avendo riscontrato nei suoi una buona condizione fisica: in fondo il Napoli ha concluso la stagione l’8 agosto e s’è ritrovato per il ritiro il 23, appena 15 giorni di vacanza. Dopo il triangolare contro Castel di Sangro e l’Aquila e l’amichevole contro il Teramo, il Napoli giocherà venerdì, al San Paolo, con il Pescara e domenica a Lisbona contro lo Sporting”