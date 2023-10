Gazzetta sul Napoli: accettare il ko con una big vuol dire ridimensionarsi. Garcia ha riportato il Napoli indietro di diversi anni

Calcio Napoli - Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Marco Ciriello non nasconde tutte le sue perplessità riguardo Rudi Garcia il quale, a suo dire, avrebbe portato il Napoli indietro di diversi anni quando cioè ci si accontentava di perdere di misura contro una big.

Ecco cosa scrive Ciriello su Gazzetta riguardo il Napoli

"Il Napoli non ha perso la faccia contro il Real Madrid, ma ha perso la sua sfrontatezza, arrestando il suo processo di crescita come squadra. Il motto spallettiano "uomini forti destini forti" l'altra sera è finito in soffitta definitivamente con la maniacalità dei dettagli.

E Rudi Garcia - che aveva la possibilità di liberarsi dell'eredità di Luciano Spalletti - è apparso come il Grande Frenatore di Stefano Benni, riportando il Napoli indietro a diversi anni fa quando perdere di misura contro una grande andava anche bene".