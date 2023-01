Gazzetta sul Milan: per estetica sarebbero i rossoneri la rivale del Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riapre la corsa scudetto scrivendo che sul piano dell'estetica è il Milan la vera antagonista del Napoli per lo scudetto:

"Se fosse una questione d’estetica, l’anti-Napoli sarebbe il Milan. L’inseguitrice che gioca meglio, diverte di più e, fin qui, non ha accusato crolli improvvisi. Nessuna novità: è dal primo giorno che Pioli sperimenta soluzioni — debuttò con il 3-2-2-3, il vecchio “sistema” —, cerca di non essere mai lo stesso e insiste sulla manovra offensiva, verticale, giocata collettivamente per esaltare i singoli. Anche a costo di rischiare qualcosa.

Il Milan fa la sua corsa regolare: il pari di Cremona ha complicato l’inseguimento, ma è lì, a -5 dal Napoli, distanza recuperabilissima in ventidue giornate. Sa come si fa, perché c’è già riuscito l’anno scorso. Il calendario imminente non è dei più agevoli: la Roma in casa, poi doppia trasferta con il Lecce e l’indecifrabile Lazio. In più, l’ottavo di Coppa Italia con il Torino (l’unico ad aver sconfitto i rossoneri, a parte il Napoli) e la Supercoppa con l’Inter, con annesso viaggio in Arabia. Se Tonali, Theo o Giroud hanno un raffreddore non è facile sostituirli. Non parliamo di Leao che è prossimo alla categoria di chi “vince da solo”"