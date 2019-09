Gazzetta sul 4-2-3-1 del Napoli: "Fabian non adattabile a trequartista, quando scala a centrocampo cambia rendimento"

Napoli notizie calcio - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma su alcuni problemi che il Napoli ha evidenziato nelle prime due giornate di campionato in cui ha incassato sette gol ed ha rimediato una vittoria ed una sconfitta. La Rosea punta il dito contro un modulo che ad oggi sembra non congeniale. Ma tiene conto anche della condizione fisica che al momento, specialmente in alcuni interpreti, manca. Poi tiene a sottolineare come probabilmente alcuni interpreti non siano messi nelle condizioni ideali.

La fase iniziale - scrive Gazzetta - ha contemplato i due mediani e il tridente alle spalle dell’unica punta. E lì in mezzo non tutto ha funzionato. Di Allan s’è detto del ritardo fisico, di Zileinski che agisce meglio da interno o esterno a sinistra, mentre di Fabian Ruiz si è discusso sulla poca adattabilità nel ruolo di trequartista. A Torino, nel secondo tempo, Ancelotti è passato al centrocampo a 4 e la rimonta è stata determinata anche dal rendimento di Fabian Ruiz schierato nel ruolo di interno. Potrebbe essere il 4-4-2, dunque, il modulo iniziale contro la Sampdoria: potrebbe mancare Elmas che si è infortunato in nazionale. Per lui, un problema alla caviglia.