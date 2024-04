Gazzetta sui calciatori del Napoli: gli alibi sono finiti, serve una reazione

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli impegnato questo pomeriggio a Monza:

"A partire da Monza, gli alibi sono finiti e serve una reazione. Così, Francesco Calzona ha deciso di ridare fiducia all’undici tricolore: oggi all’U-Power Stadium, sarà il miglior Napoli, con in campo tutti i protagonisti dell’impresa scudetto di un anno fa. Torna Khvicha Kvaratskhelia nel tridente avanzato, pronto ad azionare Osimhen, a secco per tutto il mese di marzo. E ritrova una maglia da titolare anche Piotr Zielinski, separato in casa per via di un contratto non rinnovato e di un addio certo a fine stagione".