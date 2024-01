Gazzetta su Spalletti: stasera ufficialmente sarà imparziale ma basta scoprirgli il braccio per capire da che parte starà

Napoli Calcio - Ci sarà anche Luciano Spalletti a vedere dal vivo la finale di Supercoppa. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:

"L’ospite d’onore non potrà tifare o avere una simpatica particolare. Almeno ufficialmente, perché in fondo basterebbe scoprirgli il braccio per avere una risposta più vera. All’Al-Awwal Park, questa sera, ci sarà anche il c.t. della Nazionale Luciano Spalletti a vedere all’opera i suoi ragazzi: troverà un Barella in versione deluxe, il solito travolgente Dimarco, l’esperienza di Acerbi. Ma anche un Di Lorenzo new style, da centrale".