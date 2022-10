Gazzetta su Spalletti: non è rimasto ancorato ad un’idea di calcio. Si è aggiornato, il suo Napoli non nasce per caso

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport elogia Luciano Spalletti per la sua capacità di non essere rimasto ancorato ad una sola idea di calcio. Nel corso degli anni si è aggiornato ed i risultati si vedono specialmente sul Napoli che ha preso dopo alcuni anni rimasto fermo dopo la parentesi Inter:

"Luciano Spalletti è stato bravissimo a riconvertire il Napoli. Kvaratskhelia non spiega tutto né abbastanza. Un giocatore da solo non cambia nulla nell’immediato, neppure Diego Maradona all’esordio in azzurro fece svoltare la squadra: il suo primo Napoli, nella stagione 1984-85, arrivò ottavo in Serie A e uscì dalla Coppa Italia agli ottavi. Nella ricostruzione rapida del Napoli di oggi si riconosce la mano di Spalletti, un tecnico con quasi trent’anni di esperienza alle spalle. Tre decenni in cui Spalletti non si è mai ancorato alla stessa idea di calcio. Spalletti si è aggiornato, evoluto, messo in discussione".