Gazzetta su Spalletti: la sua Italia non deve deprimersi, dal 3-1 in Inghilterra due note positive

Ultime notizie Serie A - Quando una squadra organizzata incontra una squadra piena zeppa di talenti, quella organizzata perde. È successo in Inghilterra-Italia, come racconta la Gazzetta dello Sport.

C’è poco da recriminare. Rashford-Bellingham-Foden e davanti a loro Kane: troppa roba. Difficile chiedere di meglio:

"Ieri invece la differenza è apparsa troppa. L’Italia non deve deprimersi, ma cercare di portare a casa quanto di buono si è visto. Perché non è tutto da buttare in questa sconfitta. Spalletti aveva auspicato alla vigilia un calcio libero, dinamico, moderno, senza paura. E, a parte un inizio timido, ha avuto quel calcio per almeno un’ora in cui l’Italia ha giocato alla pari, pur avendo la pistola e non il fucile.

Nell’Italia c’è molto ancora da provare, movimenti da memorizzare, feeling in campo tra gli interpreti da migliorare, personalità individuale e di squadra da far crescere. Perdere fa sempre male, ma può anche servire se regala rabbia, voglia, ambizione, coraggio e spirito di sacrificio per migliorare ed essere più pronti la prossima volta. Tra le note positive della serata la prestazione di Udogie (forza fisica, corsa, intraprendenza) e di Scamacca"