Gazzetta su Spalletti: ha ammesso due cose inedite, è un ottimo punto di partenza per migliorare

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa gli elogi a Luciano Spalletti per le parole usate ieri nella conferenza stampa post gara di Napoli-Genoa. Il quotidiano scrive a riguardo: "Ci sembra un ottimo punto di ripartenza per migliorare, non per cercare colpevoli".

Luciano Spalletti

Napoli Genoa: le parole di Spalletti

Ecco cosa scrive Gazzetta su Spalletti: