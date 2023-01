Gazzetta su Spalletti: eviti certe scene come la stretta di mano ad Allegri! Merita lo scudetto, non il folklore nocivo a uso dei tifosi

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è al centro di un lungo editoriale della Gazzetta dello Sport, che racconta la sua storia fino ad arrivare ai giorni odierni in azzurro. Vi proponiamo uno stralcio.

"Il Napoli capolista con nove punti di vantaggio sul Milan è frutto di un anno e mezzo di lavori, di aggiustamenti e miglioramenti. È difficile catalogare il Napoli spallettiano, accostarlo a questa o a quell’altra squadra di culto. C’è qualcosa di Guardiola? Sì. C’è qualcosa di Klopp? Sì. Spalletti è diventato un grande sintetizzatore delle migliori tendenze. Tiene le antenne dritte, intercetta le novità, le assimila e le rielabora a modo suo.

Non ci sono dubbi che meriti il suo primo scudetto italiano. Deve guardarsi soltanto da se stesso, dagli ingarbugliamenti nella comunicazione e da certe scenette non all’altezza della propria bravura, tipo il reiterato plateale tentativo di stringere la mano ad Allegri alla fine del 5-1 alla Juve. È un folclore nocivo, a uso tifosi. Non ne ha bisogno: il suo lavoro parla per lui, lo rappresenta al meglio"