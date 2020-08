Gazzetta su Sarri: "Alla Juve non è mai stato davvero felice. Ronaldo e Chiellini non lo tolleravano così come le sue parolacce"

Serie A - L'edizione odierna di Gazzetta dello Sport scrive su Sarri: "«Maurizio alla Juventus non è mai stato davvero felice», dice un amico nel giorno dell’esonero. Sì, è l’epigrafe perfetta. Sarri in un certo senso non è mai stato nemmeno l’allenatore della Juventus: troppo lontano nello stile rispetto alla tradizione juventina, troppo diverso l’approccio alla vita. Sarri in carriera ha dato il suo meglio all’opposizione e la sua esperienza alla Juve è vissuta intorno a un compromesso, tecnico e ambientale, mal riuscito. Questo si sono detti Agnelli e Sarri nel giorno dell’addio: la scintilla non è scoccata, meglio lasciarsi prima che sia troppo tardi. Le difficoltà nel rapporto con Ronaldo, ad esempio, non sono una novità. Sarri non è mai stato un allenatore amato da CR7 – troppo legato alla tattica, troppo diverso da Zidane e Ancelotti, i preferiti di Cristiano nella storia recente – e il fenomeno col 7 ha detto no all’idea tattica principale di Sarri: lo spostamento in posizione di centravanti. Non solo, Ronaldo non amava il lavoro di MS sulla tattica e lo ha detto apertamente, con parole e comportamenti"