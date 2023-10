Gazzetta su Raspadori: non ha mai avuto paura di fare brutte figure, nemmeno con i tifosi che rumoreggiavano

Con Giacomo Raspadori il Napoli ha trovato riferimenti in attacco che non era semplice creare con l’assenza di Victor Osimhen, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Raspadori punto di riferimento Napoli

Giacomo Raspadori non ha mai avuto paura di fare brutte figure, ha tentato anche il gol da centrocampo, alla Harry Kane, alla fine del primo tempo: