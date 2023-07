Gazzetta su Osimhen: vuoi vedere che Aurelio s'inventa un'altra mandrakata per blindarlo?

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su De Laurentiis e Osimhen:

"Un aggettivo più volte accostato a De Laurentiis per certe operazioni di mercato. Capita nel 2020, quando in piena pandemia va a prendere dal Lilla Victor Osimhen per oltre 50 milioni reali di euro: abbiamo appena attraversato il primo lockdown e il virus inciderà ancora sulla vita di tutti e sull’economia. Eppure quella spesa apparentemente folle - la più alta di sempre per il Napoli - oggi fa sorridere rispetto alla valutazione di mercato del centravanti nigeriano. E vuoi vedere che MagAurelio s’inventa un’altra mandrakata per blindare il suo gioiello e un domani rivenderlo a quelle cifre che altri, oggi, ritengono folli?"