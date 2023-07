Gazzetta su Osimhen: rimane a Napoli? Basta vedere due gesti che sta facendo davanti ai tifosi a Dimaro

Calciomercato Napoli - All’orizzonte oggi non paiono esserci acquirenti vicini all’ingaggio di Osimhen, come racconta la Gazzetta dello Sport.

“La discussione fra le parti è tesa a quel rinnovo biennale che il presidente aveva annunciato come quasi fatto alla presentazione di Garcia a Capodimonte, un mese fa, . E l’allenatore ieri sera, dopo la prima amichevole, ha tenuto a ribadire: «Osimhen vuole rimanere». Basta vedere l’intensità che il nigeriano mette in allenamento, e l’affetto con il quale saluta i tifosi che lo invocano in continuazione, per scrutarne le intenzioni”