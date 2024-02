Gazzetta su Osimhen: per lui sarebbe una sconfitta restare fuori dalla Champions

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Victor Osimhen:

"Restare fuori dalla Champions sarebbe una sconfitta anche per lui, una cosa non contemplabile per chi - anche grazie alle prodezze realizzate con la maglia del Napoli - pochi mesi fa ha coronato il sogno di vincere il Pallone d’oro africano e di entrare nell’elite del calcio africano come il mito Drogba. Che l’altra sera festeggiava la sua Costa d’Avorio, mentre Osimhen “piangeva”. Il Victor deluso vuole chiudere l’avventura italiana col sorriso, confermandosi il supereroe dei tifosi. Per salutare Napoli da re, come è sempre stato trattato".