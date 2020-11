Gazzetta su Osimhen: lo staff medico del Napoli non vuole rischiare ricadute, possibile il recupero con la Roma

Napoli - Victor Osimhen si è sottoposto, presso la clinica di Villa Stuart di Roma, agli accertamenti strumentali e alla valutazione clinica che hanno evidenziato esiti di lussazione anteriore alla spalla destra. Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente. Come racconta la Gazzetta dello Sport, scongiurato il pericolo di nuovi interventi:

"Appare possibile il suo recupero per la partita contro la Roma, domenica 29 novembre. Ovviamente lo staff medico azzurro lo seguirà quotidianamente perché non si vogliono rischiare ricadute, visto che già nel 2018 l’attaccante - ai tempi vestiva la maglia del Wolfsburg in Germania - è stato sottoposto a intervento chirurgico proprio sulla stessa articolazione della spalla destra"