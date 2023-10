Gazzetta su Osimhen: il suo messaggio è quasi un saluto. Pensa già ad uno step di crescita in Premier o altrove

Calcio Napoli - Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, quello di Victor Osimhen si potrebbe interpretare già come un messaggio di addio a Napoli. Ieri l'attaccante ha chiuso la polemica Tik Tok scrivendo un bel messaggio sul proprio profilo personale Instagram dove ha fatto pace nuovamente con il popolo napoletano.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Per certi versi si potrebbe pensare che sia quasi un saluto di Victor, che magari pensa già a un domani di ulteriore crescita in Premier o da qualche altra parte. Ma sarebbe sbagliato pensare che il campione nigeriano non sia concentrato su quanto sta realizzando in maglia azzurra, anzi lo sottolinea parlando di «orgoglio a indossare lo stemma della città» e «la passione che alimenta il fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima»"