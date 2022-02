Gazzetta su Osimhen: ha fretta di riassaporare la gioia del gol per riprendersi il ruolo di trascinatore

Napoli calcio - Osimhen vuole tornare al gol. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come l'attaccante nigeriano possa giocare dal primo minuto al Penzo.

"Domenica, Osimhen punta ad entrare in doppia cifra come goleador in questa stagione. Alle cinque reti in campionato si affiancano le quattro in Europa League. Ha fretta Osimhen di riassaporare la gioia del gol. Voleva riviverla già contro la Salernitana. Tra qualche ansia di troppo, poi governata da Spalletti col tono da padre di famiglia al fischio finale. Soprattutto Victor vuol riprendersi il ruolo di trascinatore del Napoli"