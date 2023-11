Gazzetta su Osimhen: cerca di recuperare per l'Atalanta, sarà importantissimo per Tudor

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen non c’è dubbio sia il giocatore più importante del Napoli. Nelle ultime sei partite è mancato, come scrive la Gazzetta dello Sport.

Come terminale di gioco e anche come personalità, le sue prestazioni sono state sempre e comunque di alto livello:

"Parlano i sei gol in dieci presenze. Ora Victor sta cercando di recuperare per essere pronto alla ripartenza, il 25 novembre a Bergamo contro l’Atalanta. Un terminale di gioco come il nigeriano, motivato, è in grado di fare la differenza in campionato e Champions League.

Anche se la prossima estate Osimhen dovesse partire, appena starà bene per gli azzurri sarà decisamente un terminale ritrovato, importantissimo per il gioco del nuovo Napoli di Tudor"