Gazzetta su Osimhen: cartellino rosso di rabbia e frustrazione. Ha chiuso il 2023 nel peggiore dei modi

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Victor Osimhen:

"Il buio, nel giorno che doveva essere di festa. Niente festa per Victor Osimhen, ma un cartellino rosso di rabbia e frustrazione, che vede il Napoli allontanarsi dal quarto posto e da una credibilità che lo scorso anno aveva reso il collettivo azzurro tra i più belli d’Europa. Il sabato prenatalizio si era aperto con la tanto attesa firma sul rinnovo, ma poi si è chiuso nel peggiore dei modi, con Osi nervoso e mai pericoloso in campo, entrato nel tabellino dell’arbitro per una doppia ammonizione"