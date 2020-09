Gazzetta su Milik: per mesi ha dialogato sotto voce con la Juventus, era convinto di far parte del progetto bianconero

Calciomercato Napoli - Andrea Pirlo vuole un numero nove di fretta, e oggi potrà avere una risposta definitiva su Edin Dzeko, il preferito da sempre. Ammorbidimento del rigido Milik, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Il polacco per mesi ha dialogato sotto voce con la Juve, convinto di far parte del progetto bianconero. Ma ora il suo mentore Sarri è giù dal palcoscenico e il feeling di Pirlo e CR7 con Dzeko è il segno della svolta che brucia la sue ambizioni. Secondo una versione non confermata, una telefonata di Paratici avrebbe chiarito loro che la Juve ha rinunciato a duellare col Napoli e le sue super richieste"