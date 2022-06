Gazzetta su Mertens: non vuole uscire dal grande giro avendo davanti la prospettiva del Mondiale

Tra poche ore Dries Mertens sarà un giocatore senza contratto. Al momento non ci sono novità su un clamoroso riavvicinamento con il napoli per un possibile prolungamento di contratto. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla particolare situazione dell'attaccante belga che rischia di restare davvero senza squadra in questo momento di mercato.

Mertens

Quale sarà il futuro di Mertens?

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Discorso diverso per quanto riguarda Mertens, che ha sentito tante campane (l’Anversa e pure un paio di club tra Brasile e Messico) senza però ancora definire quello che sarà il suo futuro: non vuole uscire dal grande giro avendo davanti la prospettiva del Mondiale. Giuntoli sa che, al netto di un sorprendente riavvicinamento con De Laurentiis, la vicenda partenopea del belga si è chiusa e che dunque serve un calciatore al suo posto che sia in grado di infiammare il Maradona".

