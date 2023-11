Gazzetta su Meret: dopo il derby ha un obiettivo con l'Union! Sa assorbire le critiche, altro che i tuffi barocchi di Ochoa

Dal derby con la Salernitana esce fuori un Napoli rinforzato su un vecchio asse che parte dal portiere Alex Meret, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il portiere ha dimostrato più volte di saper assorbire ogni critica per restare concentrato fra i pali:

"A Salerno l’atmosfera non era favorevole, ma ha trovato un clean-sheet che in campionato gli mancava da settembre. Semplicità ed efficacia nei suoi interventi, senza tuffi barocchi come il messicano Ochoa.

E ora domani vuole bissare con l’Union Berlino. Gli è riuscito all’Olympiastadion, arrivasse pure al Maradona significherebbe garantirsi gli ottavi di Champions"