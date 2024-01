Gazzetta su Mazzarri: ha proposto una versione agli antipodi dell’educazione spallettiana con la Fiorentina

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Walter Mazzarri:

"Inutili le posate d’oro, se il frigo è vuoto. Miseria e nobiltà. E così Walter ha stravolto la squadra e, nella semifinale di Riad, ha proposto una versione agli antipodi dell’educazione spallettiana. Ma è meglio il pane nero che la pancia vuota. Attraverso il sacrificio e una nuova umiltà ha ridato un’anima di squadra a un gruppo imploso per presunzione e cattiva gestione. Domani, in finale di Supercoppa, ci sarà la collisione tra due pianeti distanti anni luce, come evidenziano le statistiche delle semifinali".