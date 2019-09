Gazzetta su Lozano: amore a prima vista con Napoli. Ancelotti intenzionato a schierarlo dal primo minuto contro la Samp

Notizie Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Hirving Lozano che ha stregato tutti entrando a gara in corso contro la Juventus:

"Ha fretta, Lozano, vuole entrare subito nei meccanismi di Ancelotti, capirne le richieste e provare a soddisfarle. La prima, è andata più che bene, l’allenatore s’è detto soddisfatto della sua prestazione e, probabilmente, lo manderà in campo dal primo minuto contro la Sampdoria, alla ripresa del campionato, dopo la sosta. D’altra parte, il suo arrivo a Napoli è stato fortemente sponsorizzato dallo stesso allenatore che, insieme con Cristiano Giuntoli, l’ha seguito per un anno. Il diesse se n’è innamorato visionandolo durante il Mondiale di Russia, allora rimase folgorato dalla velocità nel dribblare e dalla rapidità di esecuzione di questo ragazzo. Insomma, gli piacque a prima vista e da quel giorno ha iniziato a seguirlo fino allo scorso mese di luglio, quando Napoli e Psv hanno trovato l’accordo giusto per il trasferimento del giocatore in Italia. Il suo è stato l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis: per averlo, il presidente ha dovuto pagare i 42 milioni previsti dalla clausola rescissoria"